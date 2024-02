Perspectivas de trégua entre Hamas e Israel em Gaza perdem força

O Egito teme que uma ofensiva em Rafah desencadeie um êxodo de palestinos a seu território.

Um deslocamento forçado da população constituiria "uma violação do direito internacional humanitário" e aumentaria os riscos "de uma escalada regional", afirmaram os presidentes de Egito, Abdel Fattah al Sissi, e França, Emmanuel Macron, em uma conversa telefônica.

O Exército israelense informou neste domingo que suas tropas continuam operando "no hospital Nasser" de Khan Yunis, a cidade do sul de Gaza onde a força armada concentra suas operações.

As tropas israelenses entraram no hospital na quinta-feira, após receberem "informação crível" de que havia reféns no recinto.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf al Qudra, declarou que as tropas israelenses tinham transformado o hospital "em um quartel militar" e que mais uma pessoa havia morrido por falta de oxigênio, elevando para sete o número de mortos por esse motivo, provocado pelos cortes de eletricidade.

Pela manhã, dezenas de israelenses bloquearam a passagem de caminhões com ajuda destinada a Gaza no ponto de passagem de Nitzana, entre Israel e Egito, observaram jornalistas da AFP.