Abraham Lincoln perdoou tataravô de Biden por briga durante Guerra Civil dos EUA

Abraham Lincoln perdoou o tataravô de Joe Biden após uma briga noturna em um acampamento militar durante a Guerra Civil, de acordo com documentos divulgados mais de um século e meio depois, conectando esses dois presidentes dos Estados Unidos.

Um artigo do jornal The Washington Post revelou nesta segunda-feira (19) registros de cortes marciais incluídos nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos que detalham o julgamento de Moses J. Robinette por tentativa de assassinato após uma briga com seu colega, John J. Alexander, um funcionário civil do Exército da União, em 21 de março de 1864.

A briga aconteceu durante a Guerra Civil - ou Guerra de Secessão (1861-1865) - no acampamento de inverno do Exército do Rio Potomac, no estado da Virgínia, leste dos Estados Unidos, e começou quando Alexander ouviu Robinette falando sobre ele com uma cozinheira.