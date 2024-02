Alcaraz diz que precisa controlar os 'nervos' para vencer Rio Open

O espanhol Carlos Alcaraz disse nesta segunda-feira (19) que precisa controlar melhor os "nervos" em "momentos difíceis" se quiser ser campeão do Rio Open, o torneio de tênis mais importante da América do Sul.

O número 2 do ranking da ATP fez uma autocrítica após ser derrotado pelo chileno Nicolás Jarry (19º) na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, no último sábado.

"Há muitas coisas a melhorar em relação a Buenos Aires. Estou batendo bem na bola e acho que meu jogo está bom, mas tenho que aprender a jogar melhor em determinados momentos", disse Alcaraz em entrevista antes de sua estreia no Rio Open.