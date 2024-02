Chanceler britânico visita Malvinas e governador argentino o declara 'persona non grata'

O governador declarou Cameron "'persona non grata' em toda a extensão territorial" de sua província, a mais ao sul da Argentina, que inclui as Malvinas.

Pouco mais de um mês após se reunir com Milei no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro das Relações Exteriores britânico pousou na base aérea de Mount Pleasant, no arquipélago administrado pelo Reino Unido, que travou com a Argentina uma guerra por sua soberania em 1982.

Ao anunciar a viagem no domingo, o Foreign Office, Ministério das Relações Exteriores britânico, informou que em sua visita às Malvinas, Cameron iria reiterar "o compromisso do Reino Unido em defender o direito das ilhas à autodeterminação".

As Malvinas "são uma parte valiosa da família britânica e temos claro que enquanto quiserem continuar parte dela, o tema da soberania não estará em discussão", afirmou o chanceler, citado em um comunicado divulgado pela pasta no domingo.

- Palavras de Milei -

O encontro entre Milei e Cameron em Davos, em 17 de janeiro, foi descrito pelo presidente argentino como "excelente".