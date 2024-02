Confederação Africana tem 'princípio de acordo' para CAN-2025 no meio do ano

"As datas propostas são de 20 de julho a 16 ou 17 de agosto de 2025", acrescentou a fonte, que revelou que a Fifa também participou das negociações.

Caso essas datas sejam confirmadas, a próxima CAN acontecerá pouco depois do primeiro grande Mundial de Clubes que a Fifa planeja organizar com 32 equipes de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

As duas últimas edições da CAN foram adiadas: a de 2021 aconteceu em janeiro e fevereiro de 2022 e a última, oficialmente batizada como CAN-2023, começou em 13 de janeiro na Costa do Marfim e terminou há uma semana com o título da seleção anfitriã.

A edição de 2027 será organizada em conjunto por Quênia, Tanzânia e Uganda.

