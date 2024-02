Crianças ucranianas serão repatriadas da Rússia com a mediação do Catar

Onze crianças ucranianas vão deixar a Rússia na terça-feira (20) para se reunirem com as suas famílias na Ucrânia, em uma nova transferência realizada com a mediação do Catar.

As crianças, com idades entre os 2 e os 16 anos, foram recebidas com os seus familiares nesta segunda-feira (19) na embaixada do Catar em Moscou, confirmaram jornalistas da AFP, e chegarão à Ucrânia na terça-feira via Belarus.

Diplomatas cataris acompanharão as 11 crianças ucranianas, algumas das quais sofrem de doenças crônicas e necessitam de tratamentos médicos específicos.