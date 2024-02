Deslizamento provocado pela neve deixa 25 mortos no Afeganistão

Ao menos 25 pessoas morreram e oito ficaram feridas em um deslizamento de rochas provocado pelas fortes nevascas que afetam o nordeste do Afeganistão, anunciou nesta segunda-feira (19) o Ministério de Gestão de Desastres.

O deslizamento aconteceu no domingo à noite e destruiu a localidade de Nakre, no vale de Tatin, na província de Nuristan, com as casas atingidas por rochas e neve.

"Como consequência do deslizamento das rochas, 25 pessoas morreram e oito ficaram feridas", afirmou o porta-voz do ministério, Janan Sayeq, em um vídeo enviado à imprensa.