Empresário Abilio Diniz morre aos 87 anos

O empresário brasileiro Abilio Diniz, que comandou o grupo Pão de Açúcar por décadas, faleceu no domingo em São Paulo, aos 87 anos, informou a família.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite", anunciou a família em um comunicado.

O grupo francês Carrefour, do qual Diniz era um importante acionista desde 2015, com 8,83% das ações no final de 2022, lamentou o falecimento do empresário. Ele era integrante do conselho de administração desde 2016 e era copresidente do comitê de estratégia.