Especialistas da ONU pedem investigação sobre acusações de violência contra palestinas

Eles citam informações segundo as quais mulheres e meninas teriam sido "arbitrariamente executadas em Gaza, às vezes com membros de suas famílias, incluindo seus filhos".

"Estamos chocados com relatos que se referem a mulheres e crianças palestinas que foram deliberadamente atacadas e vítimas de execuções extrajudiciais" quando essas pessoas "buscavam abrigo ou fugiam", declararam.

Os especialistas independentes, que são nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas não representam a ONU, apontam a "detenção arbitrária de centenas de mulheres e meninas palestinas", e especialmente de defensores dos direitos humanos, jornalistas e pessoal humanitário, desde o ataque sem precedentes do Hamas, em 7 de outubro, ao território israelense.

Essa incursão resultou na morte de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um cálculo da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Os bombardeios e a ofensiva terrestre subsequentes realizados por Israel em Gaza mataram pelo menos 29.092 pessoas, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o último balanço do ministério da Saúde do Hamas.

Segundo especialistas da ONU, muitas pessoas detidas teriam sido submetidas a "tratamentos desumanos e degradantes".