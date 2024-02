Governo e oposição buscam 'consenso' sobre data das presidenciais na Venezuela

"A delegação da [coalizão opositora] Plataforma Unitaria fez uma proposta geral no tema do desenvolvimento da eleição presidencial para este ano de 2024. Nós recebemos a proposta que será atendida com a mesma força, o mesmo vigor com que foram atendidas todas as propostas apresentadas até o momento", disse Rodríguez em coletiva de imprensa, após um encontro em Caracas com a presença dos mediadores noruegueses.

O processo de consultas iniciado pelo Parlamento ocorre em paralelo ao de diálogo e incluiu a participação de atores políticos afastados da oposição tradicional, além de setores acadêmicos, empresariais e sindicais.

A proposta de cronograma será entregue ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado pela oposição de servir ao chavismo e encarregado de convocar as eleições.

Previstas para este ano, as eleições presidenciais ainda não têm data, embora um acordo assinado em outubro passado em Barbados previsse a realização do pleito no segundo semestre, com observação da União Europeia.

O chefe da delegação opositora nas negociações, Gerardo Blyde, afirmou, por sua vez, ter aceito a reunião só porque os facilitadores estiveram presentes e disse ter registrado textos que denunciam violações ao acordo de outubro e uma escalada da "repressão" com inabilitações políticas e prisões.

Blyde exigiu que María Corina Machado, candidata eleita nas primárias da Plataforma, seja habilitada a participar das eleições, apesar de estar proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos.