Inter ameaça sonho da Champions do Atlético em confronto de oitavas

A Inter de Milão, adversária do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, ameaça o sonho do time espanhol de finalmente conquistar a Europa, em duelo que começa nesta terça-feira (20).

. Simeone "centenário" -

Como se a classificação para as quartas não fosse incentivo suficiente, o jogo de ida no Giuseppe Meazza será muito especial para o técnico Diego Simeone. O argentino vai comemorar seu 100º jogo no comando do Atlético pela Champions no estádio que foi sua casa de 1997 a 1999, período em que foi jogador da Inter e conquistou a Copa da Uefa (atual Liga Europa) em sua primeira temporada com os 'nerazzurri'.

Simeone entrará no seleto clube de treinadores "centenários" na Champions (desde que o torneio é disputado no formato atual - 1992), do qual fazem parte até agora Carlo Ancelotti (198), Alex Ferguson (190), Arsène Wenger (178), Pep Guardiola (166), José Mourinho (145), Mircea Lucescu (115), Massimiliano Allegri e Jürgen Klopp (ambos com 100).