Israel declara Lula 'persona non grata' por comentários sobre o Holocausto

Em Adis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana, Lula também comparou a ofensiva de Israel à campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.

Em resposta, o governo israelense convocou o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e o convidou para se reunir com o chefe da diplomacia no centro memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém.

As declarações de Lula "são uma vergonha e um grave ataque antissemita contra o povo judeu e o Estado de Israel", declarou Katz durante visita ao memorial, com a presença da AFP.

Na mesma linha, o porta-voz do governo, Eylon Levy, denunciou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira "os autores de um verdadeiro genocídio, os esquadrões da morte do Hamas, que queimaram vivas famílias inteiras, as incineraram e as reduziram a cinzas humanas no dia 7 de outubro".

"Não toleraremos que líderes de todo o mundo tentem dar ao Hamas uma cobertura política ou jurídica", acrescentou.