Israelenses bloqueiam a entrada de ajuda humanitária em Gaza

Devido à manifestação, os transportadores que esperavam do outro lado da fronteira, no Egito, não conseguiram atravessar a porta de entrada para Israel.

David Rudman, de 35 anos, veio no domingo de Jerusalém, a três horas de carro, para impedir a entrada de alimentos, combustível e medicamentos em Gaza, onde a ONU teme a fome entre os 2,4 milhões de habitantes do território palestino sitiado e atacado por mais de quatro meses por Israel.

"Eles podem estar pensando que é inaceitável não deixar entrar comida e água. Mas considerando a situação em que nos encontramos, é aceitável", diz ele, referindo-se aos reféns detidos em Gaza.

- Desespero -

No fim de semana, o movimento islamista Hamas ameaçou suspender as negociações para uma trégua em Gaza, que permita a libertação dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro a Israel, caso não entre mais ajuda no território palestino.

Uma primeira trégua no final de novembro permitiu a libertação de mais de 100 reféns dos quase 250 sequestrados naquele dia. Segundo Israel, 130 ainda estão detidos e acredita-se que 30 deles estejam mortos.