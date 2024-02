Justiça rejeita recurso de opositores ao túnel de Stonehenge, no Reino Unido

O sistema judicial bloqueou o projeto no local dois anos antes pela primeira vez porque o governo não havia proposto soluções alternativas, como era exigido pelo regulamento do local, classificado como patrimônio mundial da Unesco.

No primeiro dos três dias de audiências em dezembro, cerca de cinquenta opositores, incluindo adeptos do druidismo que celebram festivais pagãos todos os anos por ocasião dos solstícios em Stonehenge, reuniram-se em frente à Alta Corte com bandeiras e tambores xamânicos.

Construído em etapas entre 3.000 e 2.300 anos antes da era cristã, Stonehenge é um dos monumentos megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo devido a seu tamanho, planta sofisticada e precisão arquitetônica.

O administrador da rede rodoviária, National Highways, argumentou que este túnel de três quilômetros tornará o trânsito mais fluido.

O advogado do Ministério dos Transportes garantiu que o projeto está "de acordo com as obrigações do Reino Unido" perante a Convenção do Patrimônio Mundial, mas um painel de especialistas considera que o projeto pode causar "danos permanentes e irreversíveis" ao sítio, classificado como patrimônio mundial da Unesco em 1986.

spe/gmo/clr/eg/mb/aa