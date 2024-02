Moscovitas seguem honrando a memória do opositor Navalny

As circunstâncias da morte ainda não estão claras e, até agora, as autoridades não permitiram que seus familiares e pessoas próximas vissem o corpo do opositor, morto aos 47 anos.

O advogado carismático, que sobreviveu por pouco a um envenenamento em 2020 e que enfrentava duras condições na prisão, era especialmente popular entre a juventude das grandes cidades como Moscou e São Petersburgo.

Com o tempo, tornou-se uma figura de destaque de uma oposição russa cada vez menor, vítima de anos de repressão.

"Para milhões de russos, ele ainda era um vestígio de esperança, e não se sabe quem poderá ser a próxima esperança, depois dele", comentou, com a voz embargada, Elizaveta, de 47 anos.

bur/lpt/jvb/mb/dd/aa

© Agence France-Presse