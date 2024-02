Parentes de Navalny impedidos de ver o corpo do ativista pelo terceiro dia seguido

A mãe de Alexei Navalny, o líder opositor russo que morreu na sexta-feira (16) na prisão, não foi autorizada a entrar no necrotério onde supostamente está o corpo do filho, informou Kira Yarmish, que trabalhava como porta-voz do ativista.

"A mãe de Alexei e seus advogados chegaram ao necrotério no início da manhã. Não receberam permissão para entrar. Um dos advogados foi expulso com empurrões", destacou a porta-voz.

"Quando perguntaram aos funcionários se o corpo de Alexei estava no local, eles não responderam", acrescentou Yarmish nas redes sociais.