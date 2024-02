Partido de Bukele domina o Congresso de El Salvador

Em um comunicado, no sábado, a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) disse estar "preocupada" com "a demora e falta de uniformidade no escrutínio final".

Bukele foi reeleito com esmagadores 84,65% dos votos na disputa presidencial simultânea à legislativa, segundo a apuração oficial, favorecido por sua cruzada contra as gangues.

No novo Congresso, o NI terá a maioria 'superqualificada' ou especial (45 votos), suficiente para tomar decisões como a manutenção do regime de exceção com a qual sustenta o combate às gangues.

