Procuradoria da Venezuela reafirma acusações contra ativista presa

A Procuradoria da Venezuela divulgou, nesta segunda-feira (19), suposta "evidência" de vínculos da ativista Rocío San Miguel com um plano para assassinar o presidente Nicolás Maduro.

Sobre a mesa, o procurador-geral, Tarek William Saab, expôs para a imprensa mapas e computadores apreendidos e mostrou fragmentos de uma "ordem de operação" confiscada de um militar preso, também acusado de participar do plano de magnicídio, nos quais "aparece mencionada explicitamente Rocío San Miguel".

Segundo estes trechos, San Miguel devia fazer contatos com veículos de comunicação para divulgar "adiantamentos da operação", gerar "afinidade comunicacional com a população militar" e "coordenar" a defesa de oficiais envolvidos através da ONG que dirige, a Control Ciudadano, especializada em temas relacionados com a Força Armada.