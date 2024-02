Província argentina que inclui Malvinas repudia visita de Cameron

Pouco mais de um mês após se reunir com Milei no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro das Relações Exteriores britânico pousou na base aérea de Mount Pleasant, no arquipélago administrado pelo Reino Unido, que travou com a Argentina uma guerra por sua soberania em 1982.

Durante sua visita, Cameron disse esperar que as ilhas queiram seguir sob a administração do Reino Unido "por muito tempo, possivelmente para sempre", segundo a agência Press Association (PA).

O governo de Milei não se pronunciou sobre a visita de Cameron. "Trata-se de uma provocação nova e inadmissível, que não acontecia há 30 anos e que tem que ser rejeitada pelo governo nacional", disse em Buenos Aires o deputado opositor Santiago Cafiero, chanceler no governo anterior.

Ao anunciar a viagem, o Foreign Office, Ministério das Relações Exteriores britânico, informou ontem que Cameron iria reiterar em sua visita "o compromisso do Reino Unido em defender o direito das ilhas à autodeterminação".

As Malvinas "são uma parte valiosa da família britânica e temos claro que, enquanto quiserem continuar parte dela, o tema da soberania não estará em discussão", afirmou o chanceler, citado em um comunicado divulgado pela pasta neste domingo.

- Palavras de Milei -

O encontro entre Milei e Cameron em Davos, em 17 de janeiro, foi descrito pelo presidente argentino como "excelente". Durante a campanha eleitoral, Milei havia dito: "Tivemos uma guerra que perdemos e temos que fazer todos os esforços para recuperar as ilhas através dos canais diplomáticos".