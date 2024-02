A viúva do opositor russo Alexei Navalny acusou nesta segunda-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de matar seu marido, três dias após o anúncio do falecimento do ativista em uma prisão do Ártico.

"Há três dias, Vladimir Putin matou meu marido, Alexei Navalny. Putin matou o pai dos meus filhos", afirmou Yulia Navalnaya, tentando conter as lágrimas, em um vídeo publicado nas redes sociais.

