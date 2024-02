Putin terá que prestar contas pela morte de Navalny, diz Josep Borrell

O presidente russo, Vladimir Putin, terá que prestar contas pela morte de Alexei Navalny, afirmou nesta segunda-feira (19) o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, após reunião com a viúva do opositor, Yulia Navalnaya.

"Como Yulia disse, Putin não é a Rússia, e a Rússia não é Putin", publicou o diplomata europeu na rede social X (ex-Twitter), após encontro de Navalnaya com os ministros das Relações Exteriores da UE, em Bruxelas.

Borrell afirmou no X que concedeu à viúva suas "mais profundas condolências" pela morte do marido, que ocorreu na sexta-feira (16) em uma prisão no Círculo Ártico.