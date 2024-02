Ucrânia considera bloqueio da fronteira com a Polônia uma 'ameaça à segurança'

O ministro ucraniano das Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, declarou nesta segunda-feira (19) que o bloqueio da fronteira por um protesto de agricultores poloneses é uma "ameaça direta à segurança" do país.

Caminhoneiros e agricultores poloneses protestam há várias semanas contra a entrada de caminhões de carga ucranianos, pois consideram que os produtores deste país representam uma concorrência desleal por seus preços reduzidos.

"Bloquear a fronteira é uma ameaça direta à segurança de um país que está se defendendo. Este tipo de ação tem um impacto negativo na nossa luta contra o inimigo comum chamado Rússia", afirmou Kubrakov em um comunicado publicado no Facebook, poucos dias antes do segundo aniversário do início da invasão russa contra a ex-república soviética.