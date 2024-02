Ucrânia declara sofrer intensos ataques russos no sul do país

As tropas ucranianas enfrentam "duros ataques" de Moscou perto da região de Zaporizhzhia, no sul do país, informaram altos comandos militares nesta segunda-feira (19).

As tropas russas voltaram a atacar o leste e sul da Ucrânia, obrigando o Exército de Kiev a retirar-se da cidade de Avdiivka, no leste de Donestk, conquistando sua primeira grande vitória desde que tomou Bakhmut em maio de 2023.

O general ucraniano Oleksandr Tarnavsky afirmou nesta segunda-feira que a Rússia estava lançando múltiplos ataques perto do povoado de Robotyne, um dos poucos lugares onde as tropas ucranianas recuperaram território durante sua contraofensiva fracassada de 2023.