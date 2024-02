UE lança formalmente missão para proteger navios mercantes no Mar Vermelho

Esta milícia iemenita, movimento relacionado com o Irã, afirma agir em solidariedade com os palestinos de Gaza, território governado pelo Hamas e devastado pelo conflito entre Israel e o movimento islamista desde 7 de outubro.

Um funcionário da UE afirmou na sexta-feira que a intenção do bloco é que a missão - chamada Aspides, que significa "escudo" em grego - esteja operacional em "algumas semanas" com o envio de pelo menos quatro navios.

Até agora, França, Alemanha, Itália e Bélgica afirmaram que vão contribuir com navios.

O comandante-geral da missão será grego e o principal oficial de controle operacional no mar será italiano, disse o mesmo funcionário.

A UE afirma que o mandato da missão, inicialmente estimado para durar um ano, se limita à proteção da navegação civil no Mar Vermelho e que nenhum ataque será realizado "em solo iemenita".

Os Estados Unidos, que lideram outra coalizão naval no Mar Vermelho ao lado do Reino Unido, lançaram ataques contra os huthis no Iêmen.