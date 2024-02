'Apartheid' de Israel com palestinos é pior que o da África do Sul, diz Pretória

Israel aplica nos territórios palestinos uma forma "mais extrema" de apartheid que o sofrido na África do Sul até 1994, declarou o representante de Pretória nesta terça-feira ao principal tribunal da ONU em Haia.

"Como sul-africanos percebemos, vemos, escutamos e sentimos mais profundamente as políticas e práticas discriminatórias desumanas do regime israelense como uma forma ainda mais extrema do apartheid institucionalizado contra as pessoas negras de meu país", declarou Vusimuzi Madonsela, embaixador da África do Sul nos Países Baixos, onde fica a sede da Corte Internacional de Justiça (CIJ).

A CIJ iniciou esta semana uma série de audiências sobre as "consequências legais" da ocupação de Israel dos territórios palestinos desde 1967, depois que a Assembleia Geral da ONU solicitou a "opinião consultiva" da corte em dezembro de 2022.