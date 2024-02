Assange, indisposto, não comparece a julgamento decisivo para evitar extradição

Dois magistrados do Tribunal Superior de Justiça de Londres examinarão durante dois dias a decisão da justiça britânica que, em 6 de junho do ano passado, negou a Assange o direito de recorrer contra sua entrega aos Estados Unidos, que deseja julgá-lo pelo vazamento em larga escala de documentos confidenciais.

Antes do início do julgamento, um grupo de apoio ao fundador do WikiLeaks protestou diante do tribunal, com gritos de "Liberdade para Julian Assange".

"Julian precisa ser libertado e todos nós precisamos da verdade", afirmou a mulher do réu, Stella Assange, na entrada do tribunal.

Em entrevista ao canal BBC na segunda-feira, ela disse que se o marido for derrotado na audiência, "não terá mais nenhuma possibilidade de apelação" no Reino Unido.

Assange ainda teria, no entanto, um último recurso a ser julgado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), afirmaram seus apoiadores em dezembro.

Antes do julgamento, Stella Assange alertou na semana passada sobre o estado de saúde de Julian Assange.