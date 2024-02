Ucrânia enfrenta situação 'extremamente difícil', afirma Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na segunda-feira (19) que suas tropas enfrentam situações complexas no front e denunciou que os atrasos na ajuda militar ocidental beneficiam a Rússia.

"A situação é extremamente difícil em muitas partes do front, onde as tropas russas concentraram o máximo de suas reservas", declarou Zelensky, antes de insistir que o país precisa de mais artigos de artilharia, defesa aérea no front e armas de longo alcance.

A ofensiva das forças russas no leste e no sul da Ucrânia permitiu à Rússia conquistar a cidade disputada de Avdiivka recentemente, na região de Donetsk, sua primeira grande conquista desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023.