Agricultores levam seus tratores a Madri para mostrar insatisfação com política agrícola europeia

Agricultores e pecuaristas espanhóis levaram seus tratores ao centro de Madri nesta quarta-feira (21) para protestar pelas dificuldades do setor, em uma onda de indignação que percorreu vários países europeus.

Milhares de produtores, vindos de toda Espanha em convocação do sindicato União de Uniões, percorreram as ruas da capital espanhola acompanhados do som das buzinas dos tratores.

Os manifestantes chegaram aos arredores do Ministério da Agricultura em cinco colunas formadas por cem veículos com cartazes com lemas como "O mundo rural morre" e "Sem o campo, a cidade não come".