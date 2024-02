Biden ofende Putin durante evento de campanha na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou seu contraparte russo, Vladimir Putin, de "filho da puta louco" em um evento de arrecadação de fundos realizado nesta quarta-feira (21) na Califórnia.

"Temos um filho da puta louco como esse Putin, e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima", disse Biden em um breve discurso no evento em San Francisco, que contou com a presença de um pequeno grupo de jornalistas.

Em inglês, Biden usou as três letras "SOB", abreviação de "son of a bitch", insulto que pode ser traduzido para o português como "filho da puta".