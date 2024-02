Divisões sobre Gaza e Ucrânia vêm à tona na reunião do G20 no Brasil

"As instituições multilaterais [...] não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como foi mostrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança" em relação aos conflitos na Ucrânia e em Gaza, disse o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, a seus pares ao abrir o encontro.

"Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes", criticou.

O Brasil instou "uma profunda reformulação" dos organismos multilaterais, em especial do Conselho de Segurança, que tem fracassado reiteradas vezes em alcançar acordos sobre as guerras em Gaza e na Ucrânia por vetos respectivos dos Estados Unidos e da Rússia, dois de seus cinco membros permanentes.

Os Estados Unidos, principais aliados de Israel, voltaram a vetar na terça-feira uma resolução que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza.

- Reunião entre Blinken e Lula -

Durante uma reunião anterior em Brasília com Lula, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou seu "desacordo" com as declarações do presidente brasileiro de que o Exército de Israel estaria cometendo "genocídio" em Gaza.