Boeing anuncia saída de responsável por programa do modelo 737 MAX

O fabricante de aviões norte-americano Boeing anunciou, nesta quarta-feira (21), a saída do responsável pelo seu programa 737 MAX, menos de dois meses após um incidente de segurança obrigar a deixar temporariamente em solo 171 aviões deste modelo.

Em um e-mail do diretor-geral da Boeing Commercial Airplanes (BCA), Stanley Deal, enviado aos funcionários do grupo e ao qual a AFP teve acesso, é anunciada a saída de Ed Clark, vice-presidente e diretor do programa 737, que também dirigia a fábrica de Renton, perto da sede histórica do grupo em Seattle (noroeste), após 18 anos de "dedicado serviço à Boeing".

Katie Ringgold será sua substituta.