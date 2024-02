Duas ex-freiras denunciam violências sexuais cometidas por padre esloveno

Duas ex-freiras denunciaram, nesta quarta-feira (21), as violências psicológicas e sexuais exercidas por um influente padre e artista esloveno no início da década de 1990, no marco de uma nova etapa do escândalo que abalou o Vaticano.

Marko Rupnik, um ex-jesuíta de 69 anos, foi acusado de abusar sexual e psicologicamente de pelo menos 20 mulheres ao longo de quase 30 anos em uma comunidade religiosa em Liubliana, capital da Eslovênia.

"Ele me levava a cinemas adultos para me ajudar a 'crescer espiritualmente'", relatou Gloria Branciani, que foi membro desta comunidade até 1994, em coletiva de imprensa em Roma.