Equador aumenta IVA para financiar combate ao narcotráfico

O presidente fixou um aumento de 12% para 13% com a faculdade de elevá-lo até 15% segundo as necessidades econômicas do país.

O aumento vigorará a partir de abril, quando a lei for publicada no Registro (Diário) Oficial e o Ministério da Economia emitir um relatório recomendando o aumento até seu teto máximo por "emergência fiscal", explicou Vega.

"Neste momento, devemos sustentar o IVA para manter a segurança e iremos monitorando a economia", destacou.

Com a alta de 15%, o Executivo estima arrecadar cerca de 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,4 bilhões) adicionais para financiar o combate às quadrilhas criminosas associadas a cartéis internacionais das drogas.

Vega acrescentou que o governo preparou um plano para que os subsídios dos combustíveis sejam distribuídos de forma diferenciada a quem mais precisar.

A possibilidade de eliminar os subsídios aos combustíveis provocou violentas manifestações indígenas no passado.