EUA zomba de carro dado por Putin a Kim Jong Un

Yo Jong, irmã de Kim, citada pela agência estatal norte-coreana, disse que "o presente serve como uma demonstração clara das relações pessoais especiais entre os dois líderes".

Rússia e Coreia do Norte têm se aproximado mais desde a invasão russa da Ucrânia. Funcionários americanos e da Coreia do Sul afirmam que a Rússia tem recorrido a importações da Coreia do Norte e do Irã para repor seu arsenal.

Ecoando uma declaração anterior da Coreia do Sul, os Estados Unidos disseram que o presente violaria uma regra do Conselho de Segurança da ONU que proíbe o envio de bens de luxo à Coreia do Norte. "Se isso procede, parece que, mais uma vez, a Rússia viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU que ela mesmo apoia."

O carro russo mais conhecido é o Lada, que se tornou alvo de piada no Ocidente durante a Guerra Fria, devido ao seu modesto design utilitário e baixíssimo preço.

