Governo colombiano culpa ELN por 'crise desnecessária' em negociações de paz

Segundo o governo da Colômbia, o Executivo "cumpriu integralmente todos os seus compromissos (...) sempre esteve disposto a encontrar soluções para as situações críticas e dificuldades que a Mesa de Diálogo tem enfrentado".

As delegações oficiais e do ELN já realizaram seis ciclos de negociações na Venezuela, México e Cuba e anunciaram o retorno a Caracas em abril.

Contudo, uma série de impasses mina o futuro dos acordos: "bloqueios armados" em que os rebeldes ordenam o confinamento de milhares de pessoas; o sequestro do pai do jogador do Liverpool Luis Díaz, libertado dez dias depois; bem como confrontos com outros grupos armados.

O último ataque violento foi descrito pelo governo de esquerda de Gustavo Petro como uma "deslealdade" à trégua bilateral pactuada até agosto.

- 'Roda solta' -

O ELN justificou a suspensão das negociações de paz ao rejeitar as conversas que o governador do departamento de Nariño (sudoeste) mantém com membros desta guerrilha, segundo eles, "ignorando" a delegação em Cuba.