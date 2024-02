Combates continuam em Gaza, ameaçada pela fome

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou sua determinação em lançar uma ofensiva militar contra Rafah, cidade que ele definiu como "último bastião" do Hamas, e em libertar os reféns sequestrados pelos islamistas.

Uma pesquisa do Instituto de Democracia de Israel, um centro de pesquisa com sede em Jerusalém, indicou, entretanto, que 38,3% dos israelenses consideram a vitória "muito" ou "medianamente" provável e cerca de 55,3% acreditam que alcançá-la é "pouco ou muito improvável".

A possibilidade de um ataque israelense contra Rafah preocupa a comunidade internacional, devido ao risco de uma catástrofe humanitária.

Israel afirmou que, se os reféns não forem libertados antes do início do Ramadã, em 10 ou 11 de março, os combates se estenderiam a essa localidade.

Os combates e ameaças ocorrem enquanto novas negociações são indicadas no Egito.

O chefe do Escritório Político do Hamas, Ismail Haniyeh, que reside no Catar, estava programado para discutir nesta quarta-feira no Cairo com o chefe dos serviços de informação egípcios, Abas Kamel, a "primeira fase" de um plano de paz elaborado em janeiro pelos países mediadores (Catar, EUA e Egito), informou à AFP uma fonte da organização palestina.