João Fonseca vence Arthur Fils e avança às oitavas do Rio Open

O brasileiro João Fonseca (655º do ranking mundial) venceu nesta quarta-feira (21) o francês Arthur Fils, sétimo cabeça-de-chave, em duelo entre promessas do tênis e garantiu sua vaga nas oitavas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro, principal torneio da América do Sul.

O carioca de 17 anos, campeão do US Open de juniores de 2023, foi amplamente superior a Fils, de 19 anos, a quem derrotou em dois sets, com parciais de 6-0 e 6-4 em um duelo de uma hora e 30 minutos no saibro da quadra principal do Jockey Club.

A vitória fez de Fonseca o primeiro jogador nascido em 2006 ou depois a vencer uma partida do ATP Tour.