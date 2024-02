Julgamento de extradição de Assange aguarda sentença

Assange, em seu último recurso no Reino Unido para evitar a extradição, é processado pela Justiça dos Estados Unidos por ter publicado desde 2010 mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas de Washington, em particular no Iraque e Afeganistão.

"As acusações são baseadas no Estado de Direito e nas provas" contra Assange, disse uma das advogadas do governo dos Estados Unidos, Clair Dobbin, perante o Tribunal Superior de Justiça de Londres.

O fundador do WikiLeaks apresentou um recurso à decisão do governo britânico, que aceitou em 2022 extraditá-lo aos Estados Unidos.

Se for entregue, Assange poderia ser condenado a uma pena de até 175 anos de prisão.

Após se sentir indisposto na véspera, o australiano de 52 anos tampouco esteve presente no segundo e último dia de audiência.

"Ele publicou de forma indiscriminada e consciente ao mundo os nomes de pessoas que atuaram como fontes de informação para os Estados Unidos", disse Dobbin, antes de acrescentar que este fato o diferencia de outros meios de comunicação.