Polícia investiga origem de antiguidades sírias encontradas em casa na Alemanha

A polícia alemã anunciou, nesta quarta-feira (21), a abertura de uma investigação após a descoberta de uma coleção de antiguidades do Oriente Médio em uma residência no país.

Entre os achados estão uma tábua cuneiforme de 4.500 anos, possivelmente roubada de um museu sírio.

Segundo os investigadores, o dono do imóvel, cuja identidade não foi revelada, possuía também uma placa gravada com sinais cuneiformes procedente de Ebla, uma antiga cidade-estado no norte da atual Síria, informou a polícia judiciária de Baden Wurtemberg, no sul da Alemanha.