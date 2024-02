Rei Charles recebe premiê pela primeira vez desde diagnóstico de câncer

O rei Charles III recebeu, nesta quarta-feira (21), o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em sua audiência semanal tradicional, pela primeira vez desde o anúncio do câncer do monarca, segundo imagens dos canais de televisão do Reino Unido.

Desde o anúncio da doença do rei, em 5 de fevereiro, Charles III, de 75 anos, e o premiê conservador vinham mantendo suas conversas semanais de quarta-feira por telefone.

Durante o encontro, o chefe de governo expressou sua alegria em ver o rei "tão bem". "Todo o país está com você", disse a ele.