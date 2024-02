'Trump violou a Constituição', afirma republicana de 91 anos que busca inabilitá-lo

- "Mantenho a esperança" -

Trump se posiciona com folga como favorito nas primárias republicanas.

Apesar da série de processos judiciais por crimes eleitorais, entre outros, as pesquisas nacionais lhe atribuem uma pequena vantagem nas intenções de voto frente a Biden, que busca a reeleição.

Por isso, uma possível inabilitação pode desencadear paixões conflitantes.

O caso foi analisado no início de fevereiro pelo máximo tribunal do país, que pode pronunciar-se antes das primárias no estado do Colorado, em 5 de março.

Durante duas horas de alegações, tanto juízes conservadores quanto liberais expressaram preocupação diante da possibilidade de que os estados possam decidir individualmente quais candidatos devem figurar nas cédulas das eleições presidenciais em novembro.