Alunos feridos em uma escola na Alemanha, suspeito preso

O incidente ocorreu em uma instituição de Wuppertal, uma cidade na bacia do Ruhr.

A polícia parte do pressuposto que o agressor tinha "um vínculo com a escola", referindo-se a uma mensagem enviada pela direção da instituição aos pais, segundo a qual se tratava de um aluno do ensino médio de 17 anos que sofre de uma doença mental.

