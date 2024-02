Argentina confirma amistosos nos EUA e não irá à China em março

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta quinta-feira (22) que fará dois amistosos nos Estados Unidos em março, no lugar dos jogos previstos inicialmente para a China no mesmo período.

"A seleção argentina já conhece os adversários nos amistosos dos Estados Unidos", que serão disputados de em 22 a 26 de março, anunciou a AFA em sua página na internet, descartando fazer os jogos que seriam disputados em Hangzhou e Pequim.

Há duas semanas, as autoridades chinesas desistiram de receber a Argentina em março, depois que os torcedores do país se revoltaram com a ausência de Lionel Messi em um amistoso do Inter Miami em Hong Kong.