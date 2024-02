Biden se reuniu na Califórnia com viúva e filha de Navalny

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu em particular nesta quinta-feira (22), na Califórnia, com a viúva e a filha do opositor russo Alexei Navalny, recentemente falecido em uma prisão no Ártico, informou a Casa Branca.

Biden expressou a Yulia e Dasha Navalnaya "suas sinceras condolências por sua terrível perda", em um encontro na cidade de San Francisco, afirmou a Casa Branca em comunicado, no qual reafirmou seu anúncio de sanções contra a Rússia.

sms/acb/nn/dg/am