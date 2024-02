China oprime o Tibete 'como uma cobra' asfixia sua presa, diz líder tibetano exilado

O vencedor do Nobel da Paz já renunciou ao seu papel de líder político de seu povo em 2011 e passou o bastão para um governo eleito democraticamente entre cerca de 130.000 tibetanos espalhados pelo mundo.

Penpa Tsering, nascido na Índia em 1967, ascendeu em 2021 a segundo líder ou "sikyong" desse governo.

"Se olhar as políticas atuais do governo da China, estão nos oprimindo, como uma cobra que nos asfixia lentamente", afirma Tsering à AFP no gabinete do governo tibetano no exílio na Índia.

Essa região no planalto tibetano, a nordeste do Himalaia, foi historicamente um país independente. Mas Pequim, que o governa com mão de ferro desde os anos 1950, considera que "é parte da China".

- Todos os impérios caem -

O "sikyong" tibetano admite que a tarefa de encontrar uma "solução para o conflito" frente à poderosa China pode parecer avassaladora.