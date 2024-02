Daniel Alves condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro

Segundo a acusação do MP, o ato aconteceu em uma área reservada do estabelecimento onde o esportista, que estava com um amigo, teria conhecido a mulher, que estava acompanhada de uma prima e uma amiga.

Depois de convidá-las para tomar um champanhe, Daniel Alves teria convidado a jovem a seguir para outra área exclusiva, onde ficava o pequeno banheiro, do qual a vítima não tinha conhecimento.

A partir de então, as versões eram diferentes, mas os magistrados consideraram provado que, uma vez lá dentro, "o réu agarrou bruscamente a denunciante, a atirou ao chão e, impedindo que se movimentasse, penetrou-a pela vagina, apesar de a denunciante ter dito não, que ela queria sair".

O tribunal reconheceu o relato "coerente e especialmente persistente" da vítima durante o processo e fundamentou sua decisão em evidências como as lesões apresentadas pela jovem, que "tornam mais do que evidente a existência de violência para forçar a sua vontade".

A mulher, que prestou depoimento no primeiro dia de julgamento com portas fechadas e medidas para proteger seu anonimato, não tinha interesses financeiros, segundo os magistrados, que também consideraram comprovado o estado de nervosismo em que ela saiu do banheiro e as sequelas psicológicas que sofre.

- Sem consentimento -

Após várias mudanças de versão durante a investigação, o tribunal também não aceitou as explicações apresentadas por Alves durante o seu depoimento no último dia do julgamento, quando ele defendeu que as relações foram consensuais depois de uma "tensão sexual" entre os dois antes de seguirem para o banheiro.