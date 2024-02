Fendi e Max Mara na mira de ativistas na Semana de Moda de Milão

Do lado de fora do desfile da Max Mara, Anna Kirichenko, de 32 anos, usa um gorro de esqui preto combinado com uma jaqueta preta de pele sintética.

"Há tantas alternativas (à pele verdadeira). Não gosto do cheiro da morte", comenta.

- Asfixiados ou eletrocutados -

Gucci, Versace, Armani, Prada, Valentino e Dolce & Gabbana são algumas das marcas que deixaram de utilizar peles. Do lado dos que insistem estão, por exemplo, Louis Vuitton e Hermès.

Os militantes invocam a crueldade na criação de animais como raposas, visons, chinchilas e coelhos confinados em jaulas antes de serem asfixiados ou eletrocutados.

Ativistas infiltrados revelaram as condições deploráveis dos animais: doentes, estressados, com automutilações e infecções.