Incêndio devora edifício residencial em Valência, na Espanha, e deixa 14 feridos

Segundo a emissora pública TVE, o serviço de emergência instalou um hospital de campanha próximo ao edifício, que fica no bairro valenciano de Campanar.

O serviço local de emergência 112 explicou que o incêndio começou no quarto andar e se estendeu para outros.

"Pedimos, por favor, aos moradores de outras partes da cidade que não se aproximem das imediações do incêndio para facilitar o trabalho das equipes de emergência mobilizadas", escreveu na rede social X a prefeita de Valência, María José Catalá.

"Estou consternado diante do terrível incêndio em um edifício de Valência", escreveu no X o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez.

Sánchez acrescentou que conversou com as autoridades locais para "conhecer em primeira mão a situação e oferecer toda a ajuda que for necessária".

Os fortes ventos que sopram em Valência dificultam os trabalhos de extinção das chamas.