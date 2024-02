Mãe de Navalny denuncia pressão para enterrar o filho 'secretamente'

A mãe de Alexei Navalny afirmou, nesta quinta-feira (22), que conseguiu ver o corpo do filho, que morreu na semana passada em uma prisão do Ártico, mas denunciou a "chantagem" para enterrar "secretamente" o homem que era o principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin.

"Estão me chantageando (...). Querem que tudo seja feito às escondidas, sem cerimônia, querem me levar para o fundo de um cemitério, perto de uma cova recém-cavada, e me dizer: 'aqui jaz seu filho'. Não concordo com isso", disse Liudmila Navalnaya em um vídeo publicado por seus familiares.

