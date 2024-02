'Não há grana', lema de Milei, é testado nas ruas - há paciência?

O entusiasmo que a experiência libertária do presidente argentino, Javier Milei, desperta nos círculos empresariais e financeiros locais e internacionais contrasta com o crescente conflito causado por seu ajuste fiscal nas ruas do país, onde as convocações a greves se acumulam e o incômodo cresce.

Em suas redes sociais, Milei expõe conquistas econômicas, publica mensagens de felicitações de economistas do exterior e protagoniza encontros com personalidades internacionais, sejam virtuais, como sua troca de elogios com o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, ou reais, como sua reunião com o senador republicano Marco Rubio.

Milei é "um forte aliado dos Estados Unidos com um plano ousado para salvar a Argentina de um século de políticas socialistas desastrosas", escreveu Rubio na terça-feira na rede X, junto com fotos de uma reunião em Buenos Aires com o presidente.